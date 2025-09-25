Рязань
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
606
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 414
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Медведев ответил Зеленскому на угрозы об ударах по России
Ранее Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Москве, если США передадут Украине дальнобойное оружие. Корреспондент Барак Равид спросил у него, следует ли чиновникам Кремля знать, где находятся бомбоубежища. «Во-первых, им надо знать, где расположены их бомбоубежища. Если они не прекратят войну, им они понадобятся», — ответил корреспонденту Зеленский. Медведев в ответ на угрозы Зеленского заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил Владимиру Зеленскому на угрозы об ударах по России. Об этом 25 сентября пишет RT.

Ранее Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Москве, если США передадут Украине дальнобойное оружие. Корреспондент Барак Равид спросил у него, следует ли чиновникам Кремля знать, где находятся бомбоубежища.

«Во-первых, им надо знать, где расположены их бомбоубежища. Если они не прекратят войну, им они понадобятся», — ответил корреспонденту Зеленский.

Медведев в ответ на его угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет.