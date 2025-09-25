Медведев ответил Зеленскому на угрозы об ударах по России

Ранее Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Москве, если США передадут Украине дальнобойное оружие. Корреспондент Барак Равид спросил у него, следует ли чиновникам Кремля знать, где находятся бомбоубежища. «Во-первых, им надо знать, где расположены их бомбоубежища. Если они не прекратят войну, им они понадобятся», — ответил корреспонденту Зеленский. Медведев в ответ на угрозы Зеленского заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил Владимиру Зеленскому на угрозы об ударах по России. Об этом 25 сентября пишет RT.

