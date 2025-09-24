Жители Салавата второй раз за неделю сообщают об атаке дронов в районе НПЗ

Во второй раз за последнюю неделю жители города Салават в Башкортостане заявляют о появлении дронов вблизи нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, вновь были слышны резкие звуки неподалеку от предприятия.

Ранее, 18 сентября, завод «Газпром нефтехим Салават» подвергся нападению двух беспилотников самолетного типа. Пока официальных сообщений от властей относительно произошедшего инцидента не поступало.

Фото: Осторожно, новости