В Рязани выступил народный артист России Александр Олешко

В Рязанском театре кукол состоялось открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса «Театральный калейдоскоп». На мероприятии в среду, 24 сентября, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Участие в конкурсе примут дети с нарушением зрения. Юные таланты приедут в Рязань из разных городов России. 25 и 26 сентября в школе-интернате № 26 состоятся показы спектаклей. Также для театральных коллективов проведут экскурсию по рязанским достопримечательностям. Подведение итогов и торжественное закрытие фестиваля запланировано на 27 сентября.

Возглавит конкурсное жюри руководитель театра «LA'Театр», режиссер и сценарист Вадим Дубровицкий. В состав группы специалистов также войдут руководитель театра-студии «Сценическая Мастерская» Урсула Макарова и режиссер детской студии «Театрик» Ирина Кошевая. Однако оценивать мастерство коллективов будут не только профессионалы, но и специальное детское жюри, состоящее из пяти начинающих театральных деятелей.

В рамках торжественного открытия с приветственными словами выступили актер и телеведущий Александр Олешко, кроме того, видеообращения в честь начала фестиваля-конкурса записали SHAMAN, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

«Искусство, песни, спектакли и живое общение помогают ребенку обнаруживать надежду и веру в завтрашний день. Наверное, это самое главное. Маленькие актеры больше видят сердцем, они чувствуют все острее. Они послужат нам примером, потому что находят в себе силы и желания, преодолевая трудности, быть прекрасными и любить жизнь», — поделился Александр Олешко.

Он добавил, что «Театральный калейдоскоп» дает возможность детям выйти на сцену, которая лечит, дарит энергию и радость. По словам Олешко, такой фестиваль становится площадкой для взаимодействия и общения, помогает чувствовать себя причастным к особенному делу.

Темой церемонии открытия стал «Маленький принц». По мотивам повести-сказки Антуана де Сента-Экзюпери дети разыграли сценку и напомнили присутствующим о важности смысла данного произведения. Также юные театральные мастера показали танцевальные номера под известные песни, среди которых «Детство — это я и ты» и композиции группы «Барбарики».