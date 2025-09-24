Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани выступил народный артист России Александр Олешко

В Рязанском театре кукол состоялось открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса «Театральный калейдоскоп». На мероприятии в среду, 24 сентября, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Участие в конкурсе примут дети с нарушением зрения. Юные таланты приедут в Рязань из разных городов России. 25 и 26 сентября в школе-интернате № 26 состоятся показы спектаклей. Также для театральных коллективов проведут экскурсию по рязанским достопримечательностям. Подведение итогов и торжественное закрытие фестиваля запланировано на 27 сентября.

Возглавит конкурсное жюри руководитель театра «LA'Театр», режиссер и сценарист Вадим Дубровицкий. В состав группы специалистов также войдут руководитель театра-студии «Сценическая Мастерская» Урсула Макарова и режиссер детской студии «Театрик» Ирина Кошевая. Однако оценивать мастерство коллективов будут не только профессионалы, но и специальное детское жюри, состоящее из пяти начинающих театральных деятелей.

В рамках торжественного открытия с приветственными словами выступили актер и телеведущий Александр Олешко, кроме того, видеообращения в честь начала фестиваля-конкурса записали SHAMAN, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

«Искусство, песни, спектакли и живое общение помогают ребенку обнаруживать надежду и веру в завтрашний день. Наверное, это самое главное. Маленькие актеры больше видят сердцем, они чувствуют все острее. Они послужат нам примером, потому что находят в себе силы и желания, преодолевая трудности, быть прекрасными и любить жизнь», — поделился Александр Олешко.

Он добавил, что «Театральный калейдоскоп» дает возможность детям выйти на сцену, которая лечит, дарит энергию и радость. По словам Олешко, такой фестиваль становится площадкой для взаимодействия и общения, помогает чувствовать себя причастным к особенному делу.

Темой церемонии открытия стал «Маленький принц». По мотивам повести-сказки Антуана де Сента-Экзюпери дети разыграли сценку и напомнили присутствующим о важности смысла данного произведения. Также юные театральные мастера показали танцевальные номера под известные песни, среди которых «Детство — это я и ты» и композиции группы «Барбарики».