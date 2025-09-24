В Кремле высказались о второй волне частичной мобилизации

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что добровольческий ресурс в России позволяет Вооруженным Силам комплектовать все воинские соединения без необходимости объявлять вторую волну частичной мобилизации. Об этом пишет РБК. «Ресурс добровольческий достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения. Поэтому здесь у нас процесс отлажен», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что добровольческий ресурс в России позволяет Вооруженным Силам комплектовать все воинские соединения без необходимости объявлять вторую волну частичной мобилизации. Об этом пишет РБК.

«Ресурс добровольческий достаточно высокий, и он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения. Поэтому здесь у нас процесс отлажен», — подчеркнул Песков.