В Энгельсе мать подсадила на наркотики девятилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, у ребенка уже случались передозировки. На кадрах, который снял случайный очевидец, ребёнок находится в состоянии сильного психоза: мальчик бьётся в истерике и пытается выбраться из машины, привлекая внимание мамы. Одурманенная женщина с полуоткрытыми глазами не реагирует ни на речь водителя, ни на припадок сына.

Отмечается, что сейчас мать находится под заключением, ребёнка определили жить с бабушкой и дедушкой, но, как сообщают авторы проекта «Выжившие», употреблять он не бросил. У мальчика зафиксировано четыре передозировки, ребёнок уже проходит лечение в наркологической клинике.