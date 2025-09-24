Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

Заслуженный артист России и известный актер Владимир Михайлович Вальвачев скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского музыкального театра. Мужчина ушел из жизни 22 сентября 2025 года. Владимир Вальвачев родился 31 января 1951 года. Он окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки. За свою карьеру, которая длилась около 40 лет, Вальвачев стал значимой фигурой в Новосибирском музыкальном театре, оставив заметный след в российской культуре.