Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
604
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха в октябре
Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха в октябре. Об этом 24 сентября сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Отмечается, что дешевле всего в октябре можно улететь в Псков. Авиабилет туда-обратно обойдется минимум в 7100 рублей. За номер в трехзвездочном отеле придется отдать примерно 3300 рублей в сутки.

Перелет в Ярославль будет стоить 9300 рублей, отель — около 3800 рублей.

На третьем месте среди бюджетных российских направлений оказался Иваново: билет обойдется в 10 800 рублей, отель — 2600 рублей.

Согласно данным исследования, топ наиболее доступных стран возглавила Белоруссия. Билет туда-обратно можно купить примерно за 16 000 рублей, номер в трехзвездочном отеле обойдется в 5100 рублей.

На втором месте оказалась Армения. Перелет выйдет 25 100 рублей, отель — 2100 рублей в сутки. Далее идет Абхазия. За авиабилет придется заплатить 25 300 рублей, за отель — 3800 рублей.