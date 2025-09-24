Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха в октябре

Отмечается, что дешевле всего в октябре можно улететь в Псков. Авиабилет туда-обратно обойдется минимум в 7100 рублей. За номер в трехзвездочном отеле придется отдать примерно 3300 рублей в сутки. Перелет в Ярославль будет стоить 9300 рублей, отель — около 3800 рублей. На третьем месте среди бюджетных российских направлений оказался Иваново: билет обойдется в 10 800 рублей, отель — 2600 рублей. Согласно данным исследования, топ наиболее доступных стран возглавила Белоруссия. Билет туда-обратно можно купить примерно за 16 000 рублей, номер в трехзвездочном отеле обойдется в 5100 рублей.

Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха в октябре. Об этом 24 сентября сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Отмечается, что дешевле всего в октябре можно улететь в Псков. Авиабилет туда-обратно обойдется минимум в 7100 рублей. За номер в трехзвездочном отеле придется отдать примерно 3300 рублей в сутки.

Перелет в Ярославль будет стоить 9300 рублей, отель — около 3800 рублей.

На третьем месте среди бюджетных российских направлений оказался Иваново: билет обойдется в 10 800 рублей, отель — 2600 рублей.

Согласно данным исследования, топ наиболее доступных стран возглавила Белоруссия. Билет туда-обратно можно купить примерно за 16 000 рублей, номер в трехзвездочном отеле обойдется в 5100 рублей.

На втором месте оказалась Армения. Перелет выйдет 25 100 рублей, отель — 2100 рублей в сутки. Далее идет Абхазия. За авиабилет придется заплатить 25 300 рублей, за отель — 3800 рублей.