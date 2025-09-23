В Рязани митрополит запретил причащать прихожанку из-за «бесчинного поведения»

В Рязани митрополит запретил причащать прихожанку из-за «бесчинного поведения». Об этом стало известно РЗН. Инфо.

Выяснилось, что митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил настоятелю Николо-Ямского храма Дмитрию Фетисову причащать прихожанку. Решение связано с деструктивным поведением женщины. Рязанка пыталась срывать богослужения и выкрикивала лозунги.

Священник Дмитрий Фетисов не прокомментировал РЗН. Инфо произошедшую ситуацию и заявил, что информация является внутрицерковной.

Запрет будет действовать до принесения публичного покаяния.