В Рязани митрополит запретил причащать прихожанку из-за «бесчинного поведения»
В Рязани митрополит запретил причащать прихожанку из-за «бесчинного поведения». Об этом стало известно РЗН. Инфо.
Выяснилось, что митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил настоятелю Николо-Ямского храма Дмитрию Фетисову причащать прихожанку. Решение связано с деструктивным поведением женщины. Рязанка пыталась срывать богослужения и выкрикивала лозунги.
Священник Дмитрий Фетисов не прокомментировал РЗН. Инфо произошедшую ситуацию и заявил, что информация является внутрицерковной.
Запрет будет действовать до принесения публичного покаяния.