Банк России начал работу над созданием новой банкноты в 500 рублей

Новая банкнота будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. ЦБ придерживается цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года. Как объяснил Белов, это делается, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. Он напомнил, что купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску.

ЦБ начал работу над созданием новой банкноты в 500 рублей. Об этом 23 сентября сообщил РИА Новости зампред регулятора Сергей Белов.

