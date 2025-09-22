В Коми пьяный рецидивист убил бывшую жену брата из-за обиды
В Республике Коми пьяный рецидивист убил бывшую жену своего брата из-за личной обиды. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
32-летняя Ирина, оставившая своего супруга ради другого мужчины, стала жертвой жестокого преступления.
Инцидент произошел во время общего мероприятия, где компания друзей весело проводила время. Когда все уснули, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подкрался к спящей Ирине и перерезал ей горло. От массивной кровопотери девушка скончалась на месте.
Полиция задержала мужчину.
Фото: Плохие новости 18+