Депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью интернет-изданию Lenta.ru заявил, что удары украинских боевиков по Крыму направлены на запугивание мирного населения.
По его словам, украинская сторона не обладает достаточной силой и средствами для поражения военных целей, поэтому они наносят удары по гражданским объектам, чтобы продемонстрировать свою силу. Колесник отметил, что политическая ситуация складывается не в пользу президента Украины Владимира Зеленского, что, по его мнению, приводит к провокационным действиям с его стороны.
Также он добавил, что Россия не отвечает на атаки по гражданским целям.
В то же время западные аналитики указывают на то, что Зеленский избегает мирного урегулирования конфликта, поскольку завершение кризиса может поставить под угрозу его жизнь.