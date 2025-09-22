Рязанская область заняла 55-ю строчку в рейтинге регионов по зарплатам

Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг во втором квартале 2025 года составило — 2,2. Чистая медианная зарплата во втором квартале 2025 года — 52 564 рубля. Отношение чистой медианной зарплаты региона к значению по РФ за второй квартал 2025 года — 0,8. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий автономные округа.