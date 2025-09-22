Рязанца отправили в колонию за серию домовых краж

Известно, что 60-летний уроженец села Добродушное за 4 месяца 2024 года в селе Муравлянка обокрал несколько нежилых домов. Сараевского района за кражи отправили на два с половиной года в колонию общего режима. Такое решение принял Сараевский районный суд 18 сентября. Он похитил микроволновую и электрическую печи, телевизоры, антенну и приставки к телевизору и спутниковой антенне, удлинители, блендер, мясорубку, электрический массажер, утюг, кольца для печной плиты, домашние консервации и другое. Чужим имуществом он распорядился по собственному усмотрению. В суде мужчина признал свою вину, но от дачи показаний отказался.

Рязанца отправили в колонию за серию домовых краж. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Сараевский районный суд.

Известно, что 60-летний уроженец села Добродушное за 4 месяца 2024 года в селе Муравлянка обокрал несколько нежилых домов.

Сараевского района за кражи отправили на два с половиной года в колонию общего режима. Такое решение принял Сараевский районный суд 18 сентября. Он похитил микроволновую и электрическую печи, телевизоры, антенну и приставки к телевизору и спутниковой антенне, удлинители, блендер, мясорубку, электрический массажер, утюг, кольца для печной плиты, домашние консервации и другое. Чужим имуществом он распорядился по собственному усмотрению.

В суде мужчина признал свою вину, но от дачи показаний отказался.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 3 УК РФ по четырем эпизодам и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.