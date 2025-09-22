Рязань
Рязанца отправили в колонию за серию домовых краж
Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 3 УК РФ по четырем эпизодам и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.