Минцифры: россияне смогут применять QR-код из сервиса «Госдоки» наравне с паспортом

Отмечается, что такой QR-код появится в приложении уже совсем скоро. На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах — при покупке товаров 18+, в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.

Россияне смогут применять QR-код из сервиса «Госдоки» наравне с паспортом. Об этом сообщили в Минцифры.

Отмечается, что такой QR-код появится в приложении уже совсем скоро. На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах — при покупке товаров 18+, в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем

В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.