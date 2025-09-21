В Рязанском районе столкнулись иномарки, пострадал подросток

По данным издания, ДТП произошло 19 сентября около 15.45 в селе Заборье, на улице Советской у дома № 65. Там в аварию попали два автомобиля — за рулем одного находилась 18-летняя девушка, второго — 55-летний водитель. Как отметили в «Прессе», в результате ДТП травмы получил пассажир одной из машин 2008 года рождения.