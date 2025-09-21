Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 129
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 389
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
4 682
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 994
В России предложили ввести акцизы на фастфуд
В России предложили ввести акцизы на фастфуд. Об этом со ссылкой на Всероссийский союз пациентов, написали в «Коммерсанте».

ВСП предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, а также ввести акцизы на «вредные» продукты питания и изменить подходы к питанию школьников. По данным публикации, среди детей среднего школьного возраста — до 40%, а у взрослых старше 70 лет — более 70% страдают от избыточного веса или ожирения.

На форуме «Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни» сопредседатель ВСП Юрий Жулев отметил, что Россия входит в топ-8 стран с наибольшим числом случаев ожирения. По его словам, у 40 миллионов россиян диагностировано заболевание.

Идея предполагает введение налогов на «вредные» продукты, финансирование программ борьбы с ожирением и расширение профилактических мер в школах.

Фото — «Шедеврум»