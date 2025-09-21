В России предложили ввести акцизы на фастфуд

В России предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, а также ввести акцизы на «вредные» продукты питания и изменить подходы к питанию школьников. По данным публикации, среди детей среднего школьного возраста — до 40%, а у взрослых старше 70 лет — более 70% страдают от избыточного веса или ожирения. На форуме «Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни» сопредседатель ВСП Юрий Жулев отметил, что Россия входит в топ-8 стран с наибольшим числом случаев ожирения. По его словам, у 40 миллионов россиян диагностировано заболевание.

В России предложили ввести акцизы на фастфуд. Об этом со ссылкой на Всероссийский союз пациентов, написали в «Коммерсанте».

ВСП предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, а также ввести акцизы на «вредные» продукты питания и изменить подходы к питанию школьников. По данным публикации, среди детей среднего школьного возраста — до 40%, а у взрослых старше 70 лет — более 70% страдают от избыточного веса или ожирения.

На форуме «Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни» сопредседатель ВСП Юрий Жулев отметил, что Россия входит в топ-8 стран с наибольшим числом случаев ожирения. По его словам, у 40 миллионов россиян диагностировано заболевание.

Идея предполагает введение налогов на «вредные» продукты, финансирование программ борьбы с ожирением и расширение профилактических мер в школах.

Фото — «Шедеврум»