Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
22°
Пнд, 22
26°
Втр, 23
23°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 82.00 / 82.50 21/09 07:00
Нал. EUR 97.50 / 99.50 21/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 089
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 361
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
4 550
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец похитил лавочки в Александро-Невском районе, чтобы сдать их в металлолом
Сообщается, что в МО МВД России «Ряжский» обратилась 46-летняя жительница Александро-Невского района и сообщила, что с улицы поселка Каширин пропали три качели и две лавочки. Женщина рассказала, что купила скамейки и качели для установке в своем дворе. Из-за ремонта она выставила оборудование на улице, позже заметив пропажу. Полиция выяснила, что 18-летний житель поселка Каширин случайно заметил, что на улице оставили без присмотра металлические изделия. Мужчина решил их похитить и сдать во вторсырье. Ему помогали два подростка. Дети думали, что имущество принадлежит вору.

Рязанец похитил лавочки в Александро-Невском районе с приусадебного участка, чтобы сдать их на металлолом. Об этом сообщили в рязанском УМВД в воскресенье, 21 сентября.

Сообщается, что в МО МВД России «Ряжский» обратилась 46-летняя жительница Александро-Невского района и сообщила, что с улицы поселка Каширин пропали три качели и две лавочки. Женщина рассказала, что купила скамейки и качели для установке в своем дворе. Из-за ремонта она выставила оборудование на улице, позже заметив пропажу.

Полиция выяснила, что 18-летний житель поселка Каширин случайно заметил, что на улице оставили без присмотра металлические изделия. Мужчина решил их похитить и сдать во вторсырье. Ему помогали два подростка. Дети думали, что имущество принадлежит вору.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетними которые из-за обмана участвовали в преступлении.