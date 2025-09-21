Рязанец похитил лавочки в Александро-Невском районе, чтобы сдать их в металлолом

Сообщается, что в МО МВД России «Ряжский» обратилась 46-летняя жительница Александро-Невского района и сообщила, что с улицы поселка Каширин пропали три качели и две лавочки. Женщина рассказала, что купила скамейки и качели для установке в своем дворе. Из-за ремонта она выставила оборудование на улице, позже заметив пропажу. Полиция выяснила, что 18-летний житель поселка Каширин случайно заметил, что на улице оставили без присмотра металлические изделия. Мужчина решил их похитить и сдать во вторсырье. Ему помогали два подростка. Дети думали, что имущество принадлежит вору.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетними которые из-за обмана участвовали в преступлении.