Рязанцы предупредили пешеходов об открытом люке рядом с детсадами
Отмечается, что открытый люк заметили между домами №№ 73 и 73 корпус 1 по улице Гагарина. Рядом находится два детских сада.
Рязанцы предупредили пешеходов об открытом люке рядом с детсадами. Фото прислали в комментарии под постами губернатора Павла Малкова.
«Из открытого люка идет пар. В него в темноте может кто-нибудь попасть», — написала рязанка.