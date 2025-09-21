Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 22 сентября

В понедельник ожидается переменная облачность без дождя. Отмечается, что ветер будет юго-западный до 11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 10…15°С, днем — 23…28°С.