Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 22 сентября
В понедельник ожидается переменная облачность без дождя. Отмечается, что ветер будет юго-западный до 11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 10…15°С, днем — 23…28°С.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 22 сентября. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В понедельник ожидается переменная облачность без дождя. Отмечается, что ветер будет юго-западный до 11 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до 10…15°С, днем — 23…28°С.