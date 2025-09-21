Губернатор Павел Малков: вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе

Глава Рязанской области Павел Малков принял участие в семейном экофестивале Всероссийской акции по уборке мусора с берегов водных объектов «Вода России», которая проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Мероприятие прошло в рязанском Лесопарке 21 сентября. В акции также приняли участие министр природопользования Рязанской области Александр Новиков, директор ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Вячеслав Дунаев, актриса и амбассадор акции Юлия Михалкова, представители предприятий, студенты, курсанты, школьники и рязанцы.

В своем приветственном слове Павел Малков отметил, что «Вода России» — один из крупнейших экологических проектов страны, и жители региона активно включаются в его реализацию.

«В этом году масштабы акции значительно выросли: уже проведено свыше 100 мероприятий. Главное — это перестает быть разовыми событиями и становится повседневной практикой для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к природе», — подчеркнул губернатор.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков в видеообращении обратил внимание участников, что каждый из них — часть важного федерального проекта «Вода России», реализующего национальную задачу по экологическому благополучию. Он выразил гордится, что акция служит платформой для новых идей и инновационных экологических инициатив.

