Драка в рязанском ТРЦ попала на видео
Драка в рязанском ТРЦ попала на видео. Инцидент произошел вечером 20 сентября в «Премьере», сообщили в соцсетях.
На видео можно увидеть, что двое мужчин дрались около эскалатора. Один мужчина потерял кроссовок.
По данным публикации, конфликт начался на эскалаторе. Его причины неизвестны.
Официальная информация уточняется.