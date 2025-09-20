В Рязанской области объявляли опасность атаки БПЛА

Оповещение опубликовали в 1:54 20 сентября. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 3:50 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.