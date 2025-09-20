В лесу под Рязанью нашли заблудившихся грибников

Двое грибников заблудились в районе деревни Деулино Рязанского района. Волонтеры нашли их. Кроме того, еще одна женщина-грибник не смогла самостоятельно выбраться из леса в районе деревни Багданово Рязанского района. Ей помогли администрация Дубровического сельского поселения, волонтеры ПСО «Мещера» и полиция. Заблудившаяся женщина самостоятельно определила местоположение и передала данные в ЕДДС.

В субботу, 20 сентября, в рязанском лесу нашли заблудившихся грибников. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своих соцсетях.

Двое грибников заблудились в районе деревни Деулино Рязанского района. Волонтеры нашли их.

Еще одна женщина-грибник не смогла самостоятельно выбраться из леса в районе деревни Багданово Рязанского района. Ей помогли администрация Дубровического сельского поселения, волонтеры ПСО «Мещера» и полиция.

Заблудившаяся женщина самостоятельно определила местоположение и передала данные в ЕДДС.