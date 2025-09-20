Протоиерей Сергий Сальцов отстранен от служения за антицерковную деятельность

Сказано, что протоиерей Сергий Сальцов распространял «клеветнические и оскорбительные слухи в отношении патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви». Из-за этого его освободили от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая и запретили в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния.