На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
Вспышку класса М1.5 зафиксировали 20 сентября в 00:41. Ее продолжительность составила 38 минут. Отмечается, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышку класса М1.5 зафиксировали в субботу, 20 сентября, в 00:41. Она была продолжительность — 38 минут.

Отмечается, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, когда достигнут Земли, могут провоцировать магнитные бури.