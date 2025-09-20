На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Вспышку класса М1.5 зафиксировали 20 сентября в 00:41. Ее продолжительность составила 38 минут. Отмечается, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

