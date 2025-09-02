Власти Франции запретили госслужащим использовать WhatsApp*, Telegram, Signal и другие мессенджеры

Отмечается, что госслужащим запретили использовать в служебных целях зарубежные мессенджеры WhatsApp*, Telegram, Signal и другие. С 1 сентября чиновники должны перейти на национальное приложение Tchap. Оно разработано под контролем Межведомственной дирекции по цифровым вопросам и размещено в облачной инфраструктуре МВД Франции. Как сообщили в правительстве страны, приложение проверило национальное агентство по кибербезопасности ANSSI. *принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

