В Рязанской области увеличилось число высокопроизводительных рабочих мест
В Рязанской области на каждую тысячу занятых приходится 357 высокопроизводительных рабочих мест. Этот показатель на 5,9% выше, чем в 2023 году. Ведущей отраслью с высокопроизводительными местами в области — обрабатывающая промышленность.
Рязанская область по итогам 2024 года заняла 33 позицию в рейтинге российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест. Об этом
Согласно данным агентства, ведущей отраслью с высокопроизводительными местами в области стала обрабатывающая промышленность.