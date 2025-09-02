В рязанских школах появится меню для детей с непереносимостью коровьего молока
С нового учебного года в школы внедрят меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. Это нововведение позволит обеспечить для детей полноценное питание без ограничений. Специалисты АО «Детское питание» из Рязани совместно с экспертами АНО «Институт отраслевого питания» из Москвы провели значительную работу по разработке индивидуального меню, учитывающего все особенности и потребности детей. В результате были созданы качественные альтернативы молочным продуктам. За составом и приготовлением блюд ведется строгий контроль. Новое меню будет доступно в школах с 1 сентября 2025 года.
