В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
27 августа в районе Северной окружной дороги выявили одно превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 1,57 ПДКмр.
Кроме того, 29 августа в районе Дашково-Песочня зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации — 3,4 ПДКмр.
В другие дни превышений не зафиксировано.