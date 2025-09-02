В Рязани произошла авария с участием машины такси
ДТП произошло ночью 1 сентября на улице Братиславской около ЦПКиО. По словам очевидцев, машина такси вылетела на встречную полосу и столкнулась с проезжающим мимо автомобилем. На месте происшествия работали полиция и реанимация. Официальная информация уточняется.
