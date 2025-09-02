В Рязани произошел еще один прорыв канализации
В Рязани произошел еще один прорыв канализации. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам автора поста, вода льет недалеко от остановки «Музыкальный театр». Ранее сообщили о прорыве канализации в Песочне.
Фото: Топор. Рязань