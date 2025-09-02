В российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка

В российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Вассермана. По его мнению, растущая популярность китайского языка обусловлена укреплением экономических отношений между Россией и Китаем. «Изучение китайского языка становится все более актуальным, так как наши экономические связи с Китаем продолжают развиваться», — отметил Вассерман. Он также добавил, что по сложности грамматики китайский язык сопоставим с английским для русскоязычных учащихся. Депутат считает, что английский язык теряет свои позиции на фоне усиливающегося влияния Китая.

Кроме того, Вассерман предложил включить в школьную программу изучение эсперанто — языка, созданного для международного общения. По его словам, эсперанто легко освоить за полгода, и его знание не будет мешать изучению других языков. В мире насчитывается около 20 миллионов людей, свободно владеющих этим языком, что делает его перспективным инструментом для общения.