В России разработали аккумулятор, работающий в широком диапазоне температур
Ученые из Сколтеха, Харбинского политехнического университета и МФТИ разработали новую математическую модель для ванадиевого проточного аккумулятора. Об этом пишет «Газета. ру».
Эта модель позволяет предсказывать, как аккумулятор будет работать при разных температурах — от +5 до +40 °C. Оказалось, что температура влияет на емкость и мощность устройства.
Проточные аккумуляторы важны для будущих энергосетей, так как могут хранить большие объемы энергии и сглаживать колебания от возобновляемых источников. Однако они часто находятся на улице, где температура меняется в зависимости от сезона, что влияет на их эффективность.
Исследователи создали модель, которая учитывает, как температура влияет на вязкость электролита, что помогает предсказать такие параметры, как напряжение и мощность батареи. Проверка модели показала высокую точность предсказаний — ошибка составила менее 1%.
Эта новая модель поможет улучшить управление проточными аккумуляторами в различных климатических условиях и может быть адаптирована для других систем хранения энергии.