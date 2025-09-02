В России разработали аккумулятор, работающий в широком диапазоне температур

Ученые из Сколтеха, Харбинского политехнического университета и МФТИ разработали новую математическую модель для ванадиевого проточного аккумулятора. Об этом пишет «Газета. ру». Эта модель позволяет предсказывать, как аккумулятор будет работать при разных температурах — от +5 до +40 °C. Оказалось, что температура влияет на емкость и мощность устройства. Проточные аккумуляторы важны для будущих энергосетей, так как могут хранить большие объемы энергии и сглаживать колебания от возобновляемых источников. Однако они часто находятся на улице, где температура меняется в зависимости от сезона, что влияет на их эффективность. Исследователи создали модель, которая учитывает, как температура влияет на вязкость электролита, что помогает предсказать такие параметры, как напряжение и мощность батареи. Проверка модели показала высокую точность предсказаний — ошибка составила менее 1%. Эта новая модель поможет улучшить управление проточными аккумуляторами в различных климатических условиях и может быть адаптирована для других систем хранения энергии.

