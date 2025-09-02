В России автошколы начнут внедрять дистанционный формат взаимодействия
Минпросвещения РФ утвердило новые программы обучения в автошколах, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Согласно обновленным требованиям, автошколы получат возможность дистанционно преподавать часть теоретического курса с использованием специализированного программного обеспечения. Это ПО будет фиксировать посещаемость и успеваемость студентов, а также предоставлять сервисы для дистанционного взаимодействия между преподавателями и учениками.
Целью данных изменения являются повышение качества подготовки водителей и оптимизация учебной нагрузки. Новый документ заменит приказ № 808, который действовал с 2022 года.
