Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская ГАИ разъяснила информацию об увеличении пошлин
В Госавтоинспекции рассказали, что часть СМИ распространяли недостоверные сведения о значительном увеличении сборов в области безопасного дорожного движения. Отмечается, что с 1 сентября появилась новая госпошлина в размере 500 рублей для тех, кто хочет внести сведения в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Она уплачивается при оформлении диагностической карты после ТО транспортного средства. Также были изменены размеры некоторых других госпошлин.

Рязанская ГАИ разъяснила информацию об увеличении пошлин. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции рассказали, что часть СМИ распространяли недостоверные сведения о значительном увеличении сборов в области безопасного дорожного движения.

Отмечается, что с 1 сентября появилась новая госпошлина в размере 500 рублей для тех, кто хочет внести сведения в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Она уплачивается при оформлении диагностической карты после ТО транспортного средства.

Чтобы получить реквизиты для оплаты этой госпошлины, автовладельцы должны обратиться к операторам технического осмотра или в территориальный орган МВД России.

Также были изменены размеры некоторых других госпошлин:

  • Выдача национального водительского удостоверения теперь стоит 4000 рублей вместо 2000 рублей (на пластиковой основе).

  • За международное водительское удостоверение нужно заплатить 3200 рублей вместо 1600 рублей.

  • Госпошлина за государственные регистрационные знаки на автомобили увеличилась с 2000 до 3000 рублей.

  • Свидетельство о регистрации транспортного средства теперь стоит 1500 рублей вместо 500 рублей.

  • Паспорт транспортного средства обойдется в 1200 рублей вместо 800 рублей.