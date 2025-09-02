Рязанская ГАИ разъяснила информацию об увеличении пошлин

В Госавтоинспекции рассказали, что часть СМИ распространяли недостоверные сведения о значительном увеличении сборов в области безопасного дорожного движения. Отмечается, что с 1 сентября появилась новая госпошлина в размере 500 рублей для тех, кто хочет внести сведения в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Она уплачивается при оформлении диагностической карты после ТО транспортного средства. Также были изменены размеры некоторых других госпошлин.

