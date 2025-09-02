Рязанская ГАИ разъяснила информацию об увеличении пошлин. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции рассказали, что часть СМИ распространяли недостоверные сведения о значительном увеличении сборов в области безопасного дорожного движения.
Отмечается, что с 1 сентября появилась новая госпошлина в размере 500 рублей для тех, кто хочет внести сведения в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Она уплачивается при оформлении диагностической карты после ТО транспортного средства.
Чтобы получить реквизиты для оплаты этой госпошлины, автовладельцы должны обратиться к операторам технического осмотра или в территориальный орган МВД России.
Также были изменены размеры некоторых других госпошлин:
Выдача национального водительского удостоверения теперь стоит 4000 рублей вместо 2000 рублей (на пластиковой основе).
За международное водительское удостоверение нужно заплатить 3200 рублей вместо 1600 рублей.
Госпошлина за государственные регистрационные знаки на автомобили увеличилась с 2000 до 3000 рублей.
Свидетельство о регистрации транспортного средства теперь стоит 1500 рублей вместо 500 рублей.
Паспорт транспортного средства обойдется в 1200 рублей вместо 800 рублей.