Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через звонки в FaceTime

Мошенники стали активно использовать FaceTime для обмана пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Гаврилова, главу комитета Госдумы по собственности. По его словам, популярность FaceTime выросла из‑за проблем с голосовыми звонками в WhatsApp* и Telegram. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, внушают тревогу о странных операциях и предлагают перейти на FaceTime, якобы для безопасности. Там их просят включить демонстрацию экрана или показывают поддельные документы, чтобы получить доступ к данным и кодам подтверждения. Также мошенники шлют фальшивые ссылки на «конференции», маскируя их под уведомления от банков или госорганов. *принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Гаврилов отметил, что мошенники часто начинают разговор с тревожного сообщения о подозрительных операциях на счету жертвы. Для подтверждения своей «достоверности» они предлагают перейти на FaceTime, утверждая, что это безопаснее. В ходе разговора злоумышленники могут убедить жертву включить демонстрацию экрана, что позволяет им получить доступ к личным данным и кодам подтверждения операций.

Кроме того, преступники используют поддельные документы, показывая их через видеосвязь, чтобы произвести впечатление на жертву. Гаврилов также упомянул случаи, когда мошенники отправляют ссылки на конференции, маскируя их под уведомления от банков или госорганов.

Депутат подчеркнул, что правоохранительные органы и Банк России уже предупреждали пользователей о том, что никакие официальные уведомления не отправляются через FaceTime. Все финансовые операции следует проверять, обращаясь напрямую в банк по номеру, указанному на карте или сайте.

Гаврилов призвал пользователей быть осторожными и критично относиться к любым неожиданным видеозвонкам, даже если собеседник выглядит уверенно и официально.

