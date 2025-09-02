Рязань
Продукция Рязанского приборного завода получила сертификаты соответствия «Сделано в России»

Приборы для измерения внутриглазного давления и магнитотерапевтические офтальмологические аппараты производства Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) получили сертификаты соответствия «Сделано в России». Данная продукция выпускается под торговой маркой diathera.

Система добровольной сертификации «Сделано в России» подтвердила соответствие тонометров ТГДц-01, ТГДц-03, индикаторов ИГД-02, ИГД-03, а также аппаратов магнитотерапевтических офтальмологических АМТО-01 и АМТО-02 высоким стандартам качества, надежности и безопасности.

В офтальмотонометрах реализована уникальная методика измерения внутриглазного давления через веко, без контакта с роговицей, что исключает риск занесения инфекции через слизистую оболочку глаза. Процедура измерения безболезненна и занимает несколько секунд.

Применение этих приборов во врачебной практике позволяет значительно повысить процент диагностирования глаукомы на ранней стадии, а также обеспечить качественный мониторинг состояния пациентов.

Магнитотерапевтические офтальмологические аппараты АМТО применяются для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний: близорукости, дальнозоркости, астенопии, а также воспалительных заболеваний органов зрения. Приборы эффективно дополняют медикаментозное лечение.

«Сделано в России» (Made in Russia) — государственная программа продвижения российской продукции за рубежом под единым национальным брендом, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2025 года № 450-р и призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Успешное подтверждение соответствия требованиям Программы позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции. Сертификаты соответствия выдаются сроком на год.