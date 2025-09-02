Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Опергруппа Рязанской области сообщила последние данные о ЧС в Шиловском районе
Отмечается, что в муниципальном образовании сняли режим ЧС, основные поисково-спасательные работы закончены. Среди погибших 28 человек, опознание и проведение экспертиз продолжаются. В стационарах находятся 7 человек. Из них один пациент в больнице Рязани и шестеро — в столичных медцентрах. Соцслужбы приняли 97 заявлений, 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты. 40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них получили средства из регионального бюджета. По ранению направлено 105 обращений, выплачено 17 компенсаций.

Опергруппа Рязанской области сообщила последние данные о ЧС в Шиловском районе. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал.

Отмечается, что в муниципальном образовании сняли режим ЧС, основные поисково-спасательные работы закончены.

На вторник, 2 сентября, среди погибших 28 человек, опознание и проведение экспертиз продолжаются. В стационарах находятся 7 человек. Из них один пациент в больнице Рязани и шестеро — в столичных медцентрах.

Соцслужбы работают с жителями и пострадавшими. Принято 97 заявлений, 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты.

40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них получили средства из регионального бюджета. По ранению направлено 105 обращений, выплачено 17 компенсаций.

Всю информацию о произошедшем можно прочесть в сюжете.