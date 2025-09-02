Опергруппа Рязанской области сообщила последние данные о ЧС в Шиловском районе

Опергруппа Рязанской области сообщила последние данные о ЧС в Шиловском районе. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал.

Отмечается, что в муниципальном образовании сняли режим ЧС, основные поисково-спасательные работы закончены.

На вторник, 2 сентября, среди погибших 28 человек, опознание и проведение экспертиз продолжаются. В стационарах находятся 7 человек. Из них один пациент в больнице Рязани и шестеро — в столичных медцентрах.

Соцслужбы работают с жителями и пострадавшими. Принято 97 заявлений, 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты.

40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них получили средства из регионального бюджета. По ранению направлено 105 обращений, выплачено 17 компенсаций.

