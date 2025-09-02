Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
На улице Бирюзова началось благоустройство сквера по проекту местных инициатив
На улице Бирюзова, рядом со школой № 56, активно продолжаются работы по благоустройству сквера в рамках проекта местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря инициативе жителей, поддержке родительского комитета школы.

В настоящее время осуществляется планировка территории: обустраиваются дорожки, устанавливаются детские игровые и спортивные комплексы, а также лавочки и урны для мусора.

Ход работ проверили депутаты, сотрудники администрации города Рязани, представители школы и родительского комитета.

Подрядчик ответил на вопросы о сроках выполнения контракта и характеристиках нового оборудования.

Фото: администрация Рязани