На улице Бирюзова началось благоустройство сквера по проекту местных инициатив
На улице Бирюзова, рядом со школой № 56, активно продолжаются работы по благоустройству сквера в рамках проекта местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. Благоустройство сквера стало возможным благодаря инициативе жителей, поддержке родительского комитета школы. В настоящее время осуществляется планировка территории: обустраиваются дорожки, устанавливаются детские игровые и спортивные комплексы, а также лавочки и урны для мусора. Ход работ проверили депутаты, сотрудники администрации города Рязани, представители школы и родительского комитета. Подрядчик ответил на вопросы о сроках выполнения контракта и характеристиках нового оборудования.
Фото: администрация Рязани