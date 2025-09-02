На улице Бирюзова началось благоустройство сквера по проекту местных инициатив

На улице Бирюзова, рядом со школой № 56, активно продолжаются работы по благоустройству сквера в рамках проекта местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. Благоустройство сквера стало возможным благодаря инициативе жителей, поддержке родительского комитета школы. В настоящее время осуществляется планировка территории: обустраиваются дорожки, устанавливаются детские игровые и спортивные комплексы, а также лавочки и урны для мусора. Ход работ проверили депутаты, сотрудники администрации города Рязани, представители школы и родительского комитета. Подрядчик ответил на вопросы о сроках выполнения контракта и характеристиках нового оборудования.

На улице Бирюзова, рядом со школой № 56, активно продолжаются работы по благоустройству сквера в рамках проекта местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря инициативе жителей, поддержке родительского комитета школы.

В настоящее время осуществляется планировка территории: обустраиваются дорожки, устанавливаются детские игровые и спортивные комплексы, а также лавочки и урны для мусора.

Ход работ проверили депутаты, сотрудники администрации города Рязани, представители школы и родительского комитета.

Подрядчик ответил на вопросы о сроках выполнения контракта и характеристиках нового оборудования.

Фото: администрация Рязани