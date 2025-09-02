Китай введет с 15 сентября безвизовый режим для россиян
Китай введет с 15 сентября безвизовый режим для россиян. Об этом пише ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
Отмечается, что посещать страну можно будет с обычным загранпаспортом до 30 дней.
По данным АТОР, введение Китаем безвизового режима для россиян позволит увеличить турпоток на 30-40%.