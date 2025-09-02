Рязань
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 237
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 242
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 379
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 067
Губернатор Павел Малков: вы приняли важное решение — служить Родине и защищать ее интересы
Глава региона Павел Малков посетил торжественный митинг, посвященный началу учебного года в Рязанском воздушно-десантном училище имени Маргелова. В этом году конкурс на обучение в РВВДКУ был в 1,5 раза выше прошлогоднего. На первый курс поступило более 800 человек, что также превышает показатель 2024 года. Введены в штат два новых батальона: военно-политической работы и беспилотных систем.

Вы приняли важное решение — служить Родине и защищать ее интересы. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал на торжественном митинге, посвященном началу учебного года в Рязанском воздушно-десантном училище имени Маргелова.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в этом году ряды курсантов пополнили более 800 человек.

«Те, кто на пути к цели стать защитником Отечества смог себя преодолеть, проявил твердость характера и прошел успешно вступительные испытания. Десантное училище — один из наиболее престижных военных вузов страны, учиться в нем мечтают многие. Поступить удается лишь лучшим, а закончить — самым настойчивым и дисциплинированным. Среди выпускников 208 Героев Советского Союза и России, из которых 73 — удостоены высокого звания в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Глава региона отметил, что в настоящее время Министерством обороны России многое делается для развития училища. Со стороны Правительства Рязанской области вузу также оказывается поддержка.

«Вы приняли очень важное решение — служить Родине и защищать ее интересы. Быть курсантом Рязанского училища ВДВ — это очень почетно. Наш легендарный вуз дает высочайшее качество подготовки, более ста лет готовит элиту армии. Новейшие методики, передовая учебная база, прекрасные преподаватели — настоящие мастера своего дела. Мы все гордимся нашими воздушно-десантными войсками. Они всегда на переднем крае, на самых сложных участках выполняют особые государственные задачи. Знаем множество примеров мужества и отваги. Сегодня боевые традиции десантного братства еще больше укрепляются на специальной военной операции», — отметил Малков.

Мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года, началось с возложения Гирлянды памяти к Стеле выпускникам, достойно выполнившим свой воинский долг. Подразделения училища прошли торжественным маршем.

В этом году конкурс на обучение в РВВДКУ был в 1,5 раза выше прошлогоднего. На первый курс поступило более 800 человек, что также превышает показатель 2024 года. Введены в штат два новых батальона: военно-политической работы и беспилотных систем.