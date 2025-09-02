Губернатор Павел Малков: вы приняли важное решение — служить Родине и защищать ее интересы

Глава региона Павел Малков посетил торжественный митинг, посвященный началу учебного года в Рязанском воздушно-десантном училище имени Маргелова. В этом году конкурс на обучение в РВВДКУ был в 1,5 раза выше прошлогоднего. На первый курс поступило более 800 человек, что также превышает показатель 2024 года. Введены в штат два новых батальона: военно-политической работы и беспилотных систем.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в этом году ряды курсантов пополнили более 800 человек.

«Те, кто на пути к цели стать защитником Отечества смог себя преодолеть, проявил твердость характера и прошел успешно вступительные испытания. Десантное училище — один из наиболее престижных военных вузов страны, учиться в нем мечтают многие. Поступить удается лишь лучшим, а закончить — самым настойчивым и дисциплинированным. Среди выпускников 208 Героев Советского Союза и России, из которых 73 — удостоены высокого звания в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Глава региона отметил, что в настоящее время Министерством обороны России многое делается для развития училища. Со стороны Правительства Рязанской области вузу также оказывается поддержка.

«Вы приняли очень важное решение — служить Родине и защищать ее интересы. Быть курсантом Рязанского училища ВДВ — это очень почетно. Наш легендарный вуз дает высочайшее качество подготовки, более ста лет готовит элиту армии. Новейшие методики, передовая учебная база, прекрасные преподаватели — настоящие мастера своего дела. Мы все гордимся нашими воздушно-десантными войсками. Они всегда на переднем крае, на самых сложных участках выполняют особые государственные задачи. Знаем множество примеров мужества и отваги. Сегодня боевые традиции десантного братства еще больше укрепляются на специальной военной операции», — отметил Малков.

Мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года, началось с возложения Гирлянды памяти к Стеле выпускникам, достойно выполнившим свой воинский долг. Подразделения училища прошли торжественным маршем.

