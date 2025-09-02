ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Во вторник, 2 сентября, полицейские проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.
ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба регионального ведомства.
