Автоэксперт спрогнозировал падение продаж легковых автомобилей в России

Как отметил эксперт, по итогам 2025 года в России могут продать 1,25 млн новых легковых автомобилей. Это на 20% ниже, чем в 2024 году (1,57 млн машин). «При более оптимистичном сценарии продажи могут достичь примерно 1,4 млн — это максимальный результат», — добавил Целиков. Он также заявил, что продажи новых легковушек по итогам августа останутся на уровне июля и составят 115-120 тысяч единиц.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал падение продаж легковых автомобилей в России. Об этом он 2 сентября сообщил ТАСС.

