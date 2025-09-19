В «Яндекс Go» появились панорамы улиц для быстрого поиска места подачи такси

В «Яндекс Go» появились панорамы улиц для быстрого поиска места подачи такси. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: экономика».

Как указано в посте, опцию внедрили в приложение, потому что у многих пассажиров возникают проблемы с поиском нужной точки.

За неделю более пяти миллионов раз пассажиры связывались с водителем, чтобы уточнить, куда подъедет машина. При этом около одного миллиона поездок перезаказывают, чтобы изменить место ожидания такси.