В «Росавтодоте» допустили, что все дороги в России могут стать платными к 2030 году

Об этом сообщает Readovka. По данным издания, принцип «пользователь платит» за каждый километр — как в системе «Платон» — может появиться в ближайшие годы. По словам директора «Росавтодора», нынешняя модель не учитывает рост числа дорожающих стройматериалов и сокращения поступлений от «классических» автомобилей. Отмечается, что первые изменения планируют уже к 2025 году — «Платон» доработают для защиты от средств подавления сигнала и расширят контрольную инфраструктуру. Планируется, что в 2027 году система оплаты распространится на дороги и федеральные трассы, а к 2030-му в стране создадут единый механизм — одно устройство для всех автомобилей и систему «свободного потока» без шлагбаумов.