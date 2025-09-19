Рязанская урологическая служба вошла в тройку лучших в ЦФО

Работу служб оценивали по следующим категориям: уровень заболеваемости болезнями мочеполовой системы, уровень заболеваемости онкоурологическими заболеваниями, кадровая обеспеченность, оснащенность урологической службы региона, выполнение наиболее актуальных урологических операций в регионе. По итогам Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения РФ представил отчет, согласно которому Рязанская область вошла в тройку лидеров в ЦФО.