Россиянок предупредили о штрафах за селфи на проезжей части

Если женщина нарушает ПДД, находясь на проезжей части без намерения переходить дорогу, ей может грозить предупреждение или штраф 500 рублей, согласно статье 12.29 Кодекса административных правонарушений. Кроме того, если действия любительницы фото создают помехи для движения транспорта, ей может быть назначено взыскание до 1000 рублей, как предусмотрено статьей 12.30 КоАП.

Россиянок предупредили о штрафах за селфи на проезжей части. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

