Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
Россиянок предупредили о штрафах за селфи на проезжей части
Россиянок предупредили о штрафах за селфи на проезжей части. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

Если женщина нарушает ПДД, находясь на проезжей части без намерения переходить дорогу, ей может грозить предупреждение или штраф 500 рублей, согласно статье 12.29 Кодекса административных правонарушений.

Кроме того, если действия любительницы фото создают помехи для движения транспорта, ей может быть назначено взыскание до 1000 рублей, как предусмотрено статьей 12.30 КоАП.