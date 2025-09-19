Минюст обновил реестр иностранных агентов
Минюст обновил реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РБК.
В перечень вошли:
- бывший советник губернатора Курской области и военный блогер Роман Алёхин*;
- историк Сергей Эрлих*;
- активист Иван Востриков*;
- журналистка Елена Рыковцева*;
- медиапроект «Avtozak-LIVE» **.
*признан иноагентом на территории РФ
** организация, признанная иностранным агентом на территории РФ