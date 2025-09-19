Госжилинспекция выявила нарушения в содержании общедомового имущества в Рязани

Госжилинспекция Рязанской области выявила множество нарушений в содержании общедомового имущества в многоквартирных домах на улице Семинарская, дом 35 корпус 1, и улице Интернациональная, дом 20. Управляющим организациям ООО «УК-Первая» и ООО «УК «Мервинский» выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по ранее выданным предписаниям, управляющие компании ООО «УК Виктория», ООО «Зеленая Роща», ООО «Рязанская МПМК № 3», ООО «УК «Белый сервис» и ООО «ЖЭУ-21» успешно выполнили работы по устранению недостатков в пяти многоквартирных домах, расположенных на улицах Новопавловская, МОГЭС, Новоселов, Горького и Либкнехта.

Фото: ЖКХИНФО