Директор рязанской библиотеки заявила о сокращении книг из-за роста цен на них

По её словам, это связано с повышением роста цен на книги. При этом за год в библиотеке Горького выдается более 1 300 000 единиц книг, газет и журналов, отметила директор. Гришина также заявила, что в 2008 году россиянам предрекали «завершение пути» библиотек — прекращение их существования. Она слышала это от ученых на федеральном собрании директоров библиотек, когда впервые заняла эту должностью. Но это оказалось ошибочным мнением. «В библиотеке Горького более 53 тысяч читателей. Более миллиона 200 тысяч единиц хранения. Фонды в области — это несколько десятков миллионов книг. Важно, чтобы появлялись новые книги. За эти годы мы смогли получить 2,5 миллиарда рублей получить из федерального бюджета на обновление фондов, купили более пяти миллионов книг. Книг нужно больше, мы ведем активную работу в этом направлении», — рассказала директор.

Она поделилась, что в 90-ые в библиотеки страны «хлынули» книги от неизвестных авторов, которые сознательно извращали историю России, победы в Великой Отечественной войне. Таких по ее мнению, много и в нынешнее время.

«Поэтому отбор литературы должен быть ответственным», — отметила она.

В интервью Наталья Гришина отметила, что библиотека направила 13 заявок на создание детских просветительских центров. Библиотека имени Горького создаст подобный центр на Грибоедова в Школе креативных индустрий. Центру выбрали название «Паустовский».

"В этом году откроется как минимум три детских библиотеки. Это возвращение внимания к детскому читателю, к живой книге — одна из целевых принципиальных задач нацпроектов. Сегодня эта тенденция будет усиливаться", — также отметила Гришина.